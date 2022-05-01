سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 1-5-2022

يشهد سعر اليورو عمليات بحث كثيرة من اقبل لمواطنين عبر محركات البحث، حيث يهتم المواطنون بمتابعة أسعاره مقارنة بالجنيه المصري، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، ضمن مختلف الأوراق النقدية الأخرى.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن»، لقرائها نستعرض سعر اليورو في بنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأحد، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجّل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 19.43 جنيه للبيع مقابل 19.33 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.37 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل سعر اليورو 19.55 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأحد 1 مايو.

سعر اليورو في المصرف المتحد

كما جاء سعر اليورو في المصرف المتحد 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.34 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.32 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث ورد قبل اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في بنك بلوم

وسجل سعر اليورو في بنك بلوم 19.74 جنيه للبيع، مقابل 19.51 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأحد 1 مايو.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو 19.55 جنيه للبيع مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات.