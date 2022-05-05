سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5-5-2022 في مصر

يهتم الكثير من المواطنين بسعر الريال السعودي؛ إذ يسعى المسلمون في مختلف الأنحاء بمتابعة آخر المستجدات بشأنه، للرغبة في أداء العمرة أو الحج.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس الموافق 5 مايو، والتي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.89 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.94 جنيه، مقابل 4.90 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.94 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وووفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك كريدي أجريكول، سجل سعر الريال السعودي نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.75 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس.