إقبال كثيف على زيارة حدائق القناطر والسد العالي خلال العيد بأسوان

شهد النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية أمام السد العالي بمحافظة أسوان إقبالا كبيراً من المصريين والأجانب على زيارته والذي تم تصميمه على شكل زهرة لوتس محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى، وذلك في ثانى أيام عيد الفطر المبارك كما شهدت حدائق الرى بالقناطر الخيرية إقبالا كثيفا من الزوار للإحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة.

توافد الزوار على المركز الإفريقي بأسوان

وفى محافظة أسوان توافدت أعداد كبيرة من الزوار على المركز الثقافي الإفريقي، للاستمتاع بالمناظر الخلابة ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية عن دول حوض النيل، كما شهد النصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى إقبالا كبيرا من المصريين والأجانب على خلال الأسبوع الحالى.

الجدير بالذكر أن النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية تم إنشاؤه فى عام 1967، ويصل ارتفاعه إلى 72 متر، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى.

تطوير عدد من الحدائق بالقناطر الخيرية

كما قامت الوزارة بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان، ليصبح مقصدا سياحيا بارزا بمدينة اسوان، وكان يعرف سابقا بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله الى المركز الثقافى الإفريقى ، وبناء مسرح رومانى مكشوف كأحد مكونات المركز ، وإضافة العديد من المقتنيات التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية ليصبح إضافة حضارية هامة بمدينة أسوان تعبر عن ثقافات الدول الأفريقية المختلفة.

كما قامت الوزارة بتطوير عدد من الحدائق بالقناطر الخيرية وهى حدائق عفلة والنيل والمركز الثقافي والبحيرة والياسمين بمساحة إجمالية 41 فدان.