«نشوى» وبناتها يقضين ثالث أيام العيد في مستشفى طما بأسيوط بسبب تسمم

قضت أسرة من 6 أفراد ليلة ثالث أيام عيد الفطر المبارك بمستشفى طما المركزي لتعرض الأم وبناتها الأربع للتسمم نتيجة تناول وجبة طعام فاسدة، وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة ووضع الخمس حالات تحت الملاحظة بمستشفى طما المركزي.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقي اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائية، والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة طما يفيد تلقى إشارة من مستشفى طما المركزى بوصول كل من «نشوى ح ع» 37 عاما، ربة منزل، وتقيم بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، وبناتها الأربع «شيماء ح م» 13 عاما، طالبة بالمرحلة الإعدادية، و«فرحة ح م»، 11 عاما، طالبة بالمرحلة الابتدائية والطفلة «ندى ح م»، 8 أعوام، طالبة بالمرحلة الابتدائية، والطفلة «مريم ح م»، 3 أعوام، ويقمن جميعا رفقة والدتهن بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج ويعانين من حالة إعياء وقيء بينما الحالة العامة جيدة، وقد ادعوا تناول طعام منزلي فاسد وتم حجزهم بالمستشفى، وعمل الإجراءات الطبية اللازمة «غسيل معدة ووضعهم تحت الملاحظة».

الأب ينفي الشبهة الجنائية بواقعة التسمم

وبسوال الأب رب الأسرة المدعو «حسام الدين م ع» 48 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج قرر حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة ، حيث فوجئ بتعرضهم جميعا لإعياء وقيء شديد فور عودته من عمله بالساعات الأولى من ثالث أيام العيد ليقرر نقلهم على الفور لمستشفى طما المركزى لإسعافهم ونفى وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة.