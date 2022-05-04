في أول أيام العيد.. رصد 100 حالة تعد على الأراضي الزراعية

كشف تقرير للإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، خلال أول أيام العيد، إذ سجلت مديريات الزراعية 100 حالة بناء على الأراضي، على مساحة من الأراضي الزراعية بلغت ثلاث أفدنة وأربعة قراريط في 11 محافظة.

وأوضح التقرير، أن محافظة المنيا شهدت أكبر عدد من التعديات على الأراضي على مساحة 23 قيراطًا و12 أسهمًا بواقع 32 حالة تعد، أما محافظة الغربية فشهدت 20 حالة بواقع 13 قيراطًا و12 سهمًا، والفيوم احتلت المركز الثالث في عدد التعديات على الأراضي الزراعية بنحو 15 حالة على مساحة من الأرض بلغت 10 قراريط، وجاءت الشرقية في المرتبة الرابعة بواقع 8 حالات على مساحة من الأرض بلغت 6 قراريط و12 سهمًا.

أسيوط تسجل 6 حالات تعد

فيما سجلت محافظة أسيوط نحو 6 حالات تعد على مساحة من الأرض بلغت 4 قراريط و14 سهمًا، وجاءت سوهاج في المرتبة السادسة بواقع 6 حالات تعد على مساحة 5 قراريط و6 أسهم، وجاءت محافظة القليوبية في المرتبة السابعة بواقع 4 حالات تعد على مساحة 2 قيراط و20 سهمًا، أما الإسماعيلية والجيزة فسجلتا نحو 3 حالات تعد لكل منهما، بينما المنوفية وبني سويف فسجلتا 3 حالات.

محافظات لم تسجل حالات تعد على الأراضي الزراعية

وأكد التقرير، أن عددًا من المحافظات لم تسجل أي حالات تعد على الأراضي الزراعية في ذلك اليوم، وهي الأقصر والدقهلية ودمياط وأسوان والإسكندرية وقنا والنوبارية وكفر الشيخ والبحيرة والقاهرة والسويس وبورسعيد ومرسى مطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأشار تقرير التعديات على الأراضي الزراعية، إلى أن الإدارات تمكنت من إزالة 81 حالة تعد فورية على مساحة 2 فدان.

وكانت وزارة الزراعة، قد سجلت في أوقات سابقة «صفر» تعديات على أكثر من 24 محافظة في شهر مارس الماضي لأول مرة منذ أحداث 25 يناير 2011، في إشارة إلى بدء القضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، التي تسببت في بوار أكثر من 100 ألف فدان من الأراضي الزراعية.