عاجل.. روسيا تعلن السيطرة الكاملة على ماريوبول وإنهاء وضع مصنع أزوفستال

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، منذ قليل، أن مدينة ماريوبول بأكملها باتت تحت سيطرة الجيش الروسي، وذلك وفق ما نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، لافتا إلى أن الحياة عادت إلى طبيعتها في المدينة التي تعد أكبر مركز صناعي ونقل على بحر أزوف.

ويأتي إعلان وزير الدفاع الروسي عقب اجتياح القوات الروسية، أمس، مجمع أزوفستال الصناعي، والذي كان آخر نقطة تمركز لبقايا القوات الأوكرانية وبعض المدنيين في المدينة تحت الحصار.

القوات الروسية توضح تفاصيل اللحظات الأخيرة في مصنع أزوفستال

ولفت شويجو إلى أنه وفقا لتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلادمير بوتين، فُرض طوق محكم حول المسلحين الموجودين في المنطقة الصناعية لمصنع أزوف ستال.

وقال إن المسلحين تجاهلوا المقترحات المتكررة للإفراج عن المدنيين وإلقاء السلاح الذي كان بحوزتهم، فيما تقوم القوات الروسية حاليا بالتعاون مع قوات دونيتسك ولوجانسك بتوسيع السيطرة على أراضي الجمهوريتين المواليتين لروسيا.

وزارة الدفاع الروسية تعلن عن أحدث ضرباتها العسكرية

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إنها عطلت ست محطات سكك حديدية في أوكرانيا كانت تستخدم لإمداد القوات الأوكرانية بأسلحة أجنبية، وفق ما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضا، أنها ضربت 40 هدفا عسكريا أوكرانيا، بما في ذلك أربعة مستودعات للذخيرة. لم يتم التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل.

القوات الأوكرانية تقصف مستودع نفط في ماكييفكا

فيما أبلغت وسائل الإعلام الروسية عن مقتل شخص وإصابة اثنين نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمستودع نفط في ماكييفكا، الواقعة في المنطقة التي تسيطر عليها روسيا في جمهورية دونيتسك الشعبية في شرق أوكرانيا.

وأظهرت لقطات فيديو لم يتم التحقق منها حريقًا كبيرًا تقول الوكالة إنه المستودع، وذلك بالتزامن مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها السبعين والتي كانت بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وقالت السلطات الانفصالية في دونيتسك إنه تم استهداف 4 خزانات ذات سعة كبيرة، كما دعت السكان فيما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية إلى الاهتمام بأنفسهم وعدم ترك منازلهم دون داع.