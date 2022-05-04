1.5 مليون زائر لمدينة رأس البر أول وثاني أيام عيد الفطر

زار نحو مليون شخص مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، مساء أمس الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك، للاحتفال بمتنزهات المدينة الساحلية، وفقا لتقديرات مجلس مدينة رأس البر، وشهد شارع النيل مساء أمس زحاما كبيرا من المواطنين.

1.5 مليون زائر لرأس البر

وقال وليد الشهاوي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدينة تشهد إقبالا كبيرا من أهالي دمياط ومن المصطافين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرا أنه طبقا لأعداد السيارات التي دخلت من بوابتي المدينة، فقد زار المدينة أمس ثاني أيام عيد الفطر أكثر من مليون زائر، بينما بلغ عدد زوار المدينة أول أيام العيد نحو نصف مليون زائر.

وأوضح «الشهاوي» أن شواطئ مدينة رأس البر تشهد حاليا إقبالا كبيرا من المواطنين، ويتواجد 110 منقذين على الشواطئ لتأمين نزول المواطنين للبحر، مؤكدا أنه حتى الآن لم تشهد الشواطئ أي حالات غرق.

إقبال كبير على الشواطئ

وشهدت شواطئ مدينة رأس البر ومنطقة اللسان والحدائق والمتنزهات، خلال اليومين الماضيين، إقبالا غير مسبوق من جانب المواطنين لقضاء إجازة العيد بالمدينة الساحلية.

وأكدت غرفة عمليات المحافظة، أن جميع الاحتفالات خلال أول وثاني أيام العيد مرت بسلام، ولم تشهد الشواطئ أية حالات غرق حتى صباح اليوم الأربعاء.

استعدادات رأس البر لعيد الفطر

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر استعدادها لاستقبال الأعداد المتزايدة من الوافدين على المدينة اليوم، بمنظومة الإنقاذ لحالات الغرق، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على أسعار الشواطئ لعدم استغلال الوافدين إليها والالتزام بالعقد المبرم بين مستأجري الشواطئ.

وزودت المدينة الشواطئ بعدد 5 خيام لتجميع الأطفال التائهين، وعدد 5 خيام للإسعاف، وعدد 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ، وفريق ومعدات الإنقاذ، وذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.