جنازة مهيبة لطالب بالدقهلية.. غرق أثناء الاستحمام في نهر النيل فرع دمياط

غرق طالب في مياه نهر النيل بمحافظة الدقهلية، أمس، بعدما نزل للاستحمام أمام قرية «الضهرية» التابعة لمركز شربين، وذلك خلال الاستحمام في أول أيام العيد وجرى انتشال جثمانه من أمام قرية كفر المياسرة ونقله إلي مستشفى شربين المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة، وخرج المئات من أهالي القرية لدفنه في جنازة مهيبة.

غرق طالب في نهر النيل

تبلغ لمأمور مركز شرطة شربين بوقوع حادث غرق بنهر النيل فرع دمياط في المنطقة الواقعة بين قرية «الضهرية» وكوبري الزرقا بنطاق المركز.

انتقل ضباط مركز شرطة شربين وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ وتمكنت القوات من انتشال الجثة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى أحمد عادل يحيى الشويل، 15 عاما، طالب مقيم بقرية «الضهرية»، وأثناء قيامه بالاستحمام في مياه نهر النيل رفقة من أصدقائه لقي مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة وجرفه التيار.

شهود العيان: التيار جرف الطالب لقرية مجاورة

وأكد شهود العيان أن الطفل نزل إلى نهر النيل وجرفه النيار وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة من أما قرية كفر المياسرة، ونقلته سيارة إسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شربين المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات، وصرحت بتسليم الجثة لذويه، وشيع أهالي القرية جثة الطالب في جنازة مهيبة مساء أمس وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية.