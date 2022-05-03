التنمية المحلية: رصدنا بناء مخالف بإحدى قرى دمياط في إجازة العيد «فيديو»

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنّ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اتصل بعدد من المحافظين لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك والوقوف على تطورات الأوضاع والتأكد من كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال العيد، وبخاصة القطاعات الخدمية والحيوية وتوافر السلع الغذائية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك، كما جرى رصد المخالفات، بينها بناء مخالف لبعض المقابر بإحدى قرى دمياط.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ «شعراوي»، أكّد على تكثيف الحملات الرقابية مع الأجهزة التنفيذية ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين والتأكيد على هذا الأمر خلال أيام العيد، للسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جولات ميدانية

وتابع الدكتور خالد قاسم، أنّ المحافظات شهدت تنفيذ جولات ميدانية لمتابعة استقبال الحدائق والمتنزهات العامة للعيد، بالإضافة إلى الشواطئ والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعمل على راحة الأسر والمواطنين، كما أكد أن وزير التنمية المحلية، شدد على ضرورة التصدي بكل الحزم والحسم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبناء المخالف والمرور الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية بنطاق العمل في الإجازة.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأضاف: «رصدنا بناء مخالف لبعض المقابر في إحدى قرى دمياط، وتمّ إزالة المخالفة في المهد، ونتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار الأيام، حتى نحافظ على الشكل الجمالي في المناطق والمدن والمراكز والأحياء».