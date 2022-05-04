تجديد حبس 5 متهمين باختطاف مواطن والمطالبة بمبلغ مالي لإطلاق سراحه بالشرقية

قررت نيابة منيا القمح، تجديد حبس 5 أشخاص بتهمة اختطاف مواطن والمطالبة بمبلغ مالي لإطلاق سراحه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز، بخروج والده «مالك شركة وله معلومات جنائية ومقيم بذات العنوان»، بسيارته إلا أنه لم يعد للمسكن، مشيرا إلى أنه تلقى في وقت لاحق عدة اتصالات من مجهول من هاتف والده، وقرر له قيام والده بالنصب عليه وطلب منه تجهيز مبلغ مالي مقابل إطلاق سراح والده.

تشكيل فريق بحث جنائي

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن أنه وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص مقيمين بمحافظة الشرقية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أربعة من المتهمين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما قرر أحدهم بقيام المجني عليه بالنصب عليه في مبلغ مالي نظير شراء قطعة أرض، وعلى إثر ذلك قام بالاتفاق مع باقي المتهمين على اختطافه ومساومة نجله على المبلغ المالي.

مكالمة لنجل المجني عليه للمطالبة بدفع المبلغ

وأوضح أنهم استقلوا مركبة «توك توك» ملك وقيادة أحدهم، وتوجهوا لمحل إقامة المجني عليه وقاموا بانتظاره أمام مسكنه، ولدى خروج المجني عليه مستقلاً سيارته تتبعوه وحال سيره بدائرة المركز قاموا بقطع الطريق عليه واصطحابه لمحل إقامة أحدهم، وقام أحدهم بالاتصال بنجله وساومه على دفع المبلغ لإطلاق سراح والده وانصرف أحد المتهمين بسيارة المجني عليه وتركها بأحد الأماكن بدائرة المركز.

وأيد المتهمون ما سبق، وبإرشاد أحدهم أمكن ضبط المتهم الهارب، وتم تحرير المجني عليه، كما تم بإرشادهم ضبط سيارة المجني عليه وهاتفه المحمول ومركبة التوك توك المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.