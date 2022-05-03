مخدرات العيد.. ضبط 150 طربة حشيش بمليون جنيه بحوزة شخص في الشرقية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، تخصص في الاتجار في الحشيش بكميات كبيرة، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

ضبط تاجر حشيش في الشرقية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش، بكميات كبيرة، وترويجه على عملائه، مُتخذا من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

150 طربة حشيش بمليون جنيه

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الشرقية، تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 15 كيلو جرام، ومبلغ مالي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1.050.000 جنيه تقريبا، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أيد ما جاء في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.