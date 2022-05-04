روسيا: سنستهدف أي وسيلة تابعة للناتو ومحملة بالسلاح داخل أوكرانيا

نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية في نبأ عاجل، عن وزارة الدفاع الروسي، أنها ستتعامل مع أي وسيلة نقل تابعة للناتو محملة بالأسلحة كهدف حال وصولها لأوكرانيا.

وفي سياق متصل، أعلنت روسيا حظر دخول 63 شخصية يابانية بينها رئيس الوزراء إلى أراضيها، نظرًا للمواقف التي اتخذتها اليابان ضد روسيا على خلفية حربها على أوكرانيا.

الحرب تدخل يومها الـ70

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الـ70 على التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير يوتين، فجر 24 فبراير الماضي، معلنًا شن بلاده عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية ترتكب ضدهم من قبل القوات الأوكرانية.