الاتحادالأوروبي يعلن توقيع عقوبات جديدة على روسيا

أعلن ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل عن حزمة عقوبات سادسة على روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل

وأضاف بوريل أن العقوبات الجديدة على روسيا ستعرض على المجلس الأوروبي للموافقة عليها، منوها إلى أن العقوبات الأوروبية الجديد تهدف للحد من واردات النفط الروسي

العقوبات الجديدة على روسيا

وأكد بوريل، أن العقوبات الجديدة تهدف لفصل المزيد من البنوك الروسية عن نظام سويفت.

حرب روسيا على أوكرانيا

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل شهرين، وفرضت العديد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، وأجريت عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين لم تسفر عن نتائج على أرض الواقع قبل أن تتعقد المفاوضات وتعلن روسيا وقف المفاوضات.