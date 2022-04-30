نور النبوي: استعنت بفرقة «ارتجالية» لتقديم مشاهد استاند أب كوميدي

أعرب الفنان الشاب نور خالد النبوي عن سعادته، للمشاركة في مسلسل «راجعين يا هوى»، الذي يعرض داخل السباق الرمضاني الحالي، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا، إذ يعتبر المسلسل إحياء لاسم المؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة.

قال نور النبوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه عندما قرأ السيناريو شعر بالسعادة البالغة، وتحمس أكثر، لأن الفكرة جديدة ومختلفة والشخصيات تلعب أدوارا مختلفة، كما أنه عمل مميز.

نور النبوي: شعرت بالمسؤولية لأن العمل من تأليف أسامة أنور عكاشة

وأضاف نور النبوي أنه شعر بالمسؤولية لأن الاسكربت من كتابة المؤلف صاحب التاريخ الكبير أسامة أنور عكاشة، ولكنه تغلب على خوفه بالتصوير، وأن المسلسل يضم نخبة من النجوم من أبرزهم وفاء عامر، أنوشكا، خالد النبوي، أحمد بدير وجميعهم أساتذة يمتلكون موهبة وطاقة فنية كبيرة، لذا أنا سعيد بالعمل معهم، وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور والنقاد.

نور النبوي يكشف تفاصيل تقديمه استاند أب كوميدي

وعن سؤاله عن مشهد الذي تفاعل معه الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو تقديمه استاند أب كوميدي خلال أحداث المسلسل قال نور النبوي، إن مشهد تقديمه استاند أب كوميدي كان من المشاهد الصعبة له، لأنه كان مطلبا منه أن يقدم ستاند أب كوميدي بشكل وحش وفي نفس الوقت يضحك المشاهدين.

نور النبوي: استعنت بفرقة «ارتجالية»

وواصل قائلا: «قبل تصوير هذا المشهد جلست مع فرقة اسمها ارتجالية في مجال الستاند أب كوميدي، وبدأت أسألهم عن تفاصيل أكثر ساعدتني في أن يظهر المشهد بالشكل الذي ظهر به».