«ماتش كورة» بين خالد النبوي وابنه نور في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 19

شهد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 19 الكثير من الأحداث التي تشير إلى أن الحلقات المقبلة سوف تشهد تطورات كبيرة، خصوصا مع وجود الفنان خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا في نقطة قوة واستطاعته أن يقيم في قصر أبو الهنا الكبير، بمساعدة ابنه نور النبوي الذي يلعب دور طارق ابن شقيق بليغ الأكبر أمين أبو الهنا وولاء ابنة شقيقه الأوسط فطين أبو الهنا.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 19

خلال مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 19 قرر خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا، أن يثبت أنه في نقطة قوة بعد إقامته في القصر، وقرر أن يدعو أصدقاءه لزيارته في القصر، ولم يكتف بذلك، وإنما قرر أن يلعب معهم ومع أصدقاء طارق مباراة كرة قدم في حديقة القصر، أمام أعين يسرية وشريفة زوجتي شقيقيه الراحلين.

بليغ يستفز شريفة ويسرية

نجح بليغ بالفعل في استفزاز يسرية وشريفة في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 19 بعد مباراة كرة القدم، لدرجة أن كلا منهما وقفت أمام الباب تشاهد والغضب يبدو على وجهها بشدة.