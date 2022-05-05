حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 5-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء ذكي جدا، فهو يستطيع أن يركز في أدق التفاصيل من حوله، ويدفعه ذلك للفضول لمعرفة كل ما يدور حوله، مما يجعل الأشخاص في إطاره قد يشعرون ببعض الضيق من تدخله فيما لا يعنيه.

وقد يعتقد البعض أن التعامل مع مولود برج الجوزاء غير مريح على الصعيد العاطفي، إلا أنه يحتاج لمعاملة مميزة فمن يستطيع التعامل معه يمتلك قلبه وعقله، وهو يحب الثرثرة مع الأصدقاء والأحباء وقضاء وقت مميز معهم.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي وهي خدمة يومية للقراء، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

عليك أن تراجع خطواتك وحساباتك تفاديا للأخطاء، حيث أن القمر في منزلك الثاني يسلط الضوء على الأمور المالية والمهنية وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويدفعانك للإعلان عن مشاعرك بحيوية وتستطيع أن تؤثر في الآخر، خاصة أحبابك وأقاربك وفق حظك اليوم عليى الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.

عيوب برج الجوزاء

ويتسم مولود برج الجوزاء أن لديه عدد كبير من الأصدقاء، مما يجعله محبوبا وسط زملائه في العمل، ومن أبرز عيوبه أنه يتردد بشكل كبير قبل إتخاذ أي قرار فهو يتأثر برأي من حوله ويأخذ رأي الجميع مما يجعله يشعر بالتردد والتوتر.