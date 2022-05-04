حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 4-5-2022 عاطفيا ومهنيا

الكثير من مواليد برج الميزان استطاعوا أن يكونوا علامة مهمة في مجالاتهم المختلفة، وعلى رأسهم الكينج محمد منير الذي استطاع أن يبني جمهورًا من أسوان إلى القاهرة وأن يخلط الفن النوبي بالمعاصر، والهضبة عمرو دياب الذي تألق على مدار عقود، ولا يزال محتفظا بمكانته، بالإضافة إلي بهاء سلطان وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.

وفي ثالث أيام عيد الفطر المبارك، يعرض موقع بوابة «الوطن» وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الميزان الراغبين في الاطلاع على التغيرات التي حدثت في الفلك، في التقرير التالي:

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، حظ أصحاب برج الميزان خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك على المستوى العملي، يكون القمر في منزل الحظ والوقت مناسب لإيجاد وسيلة مبتكرة للتقدم ولتحقيق نجاحات وأرباح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وتضيف «فؤاد» أنه على المستوى العاطفي والعائلي، تناغم القمر مع زحل يمنحك طاقة عاطفية ويعدك بأوقات جيدة وقد تنشغل بجديد.

صفات رجل برج الميزان

رجل برج الميزان من الشخصيات التقليدية التي تفضل البقاء في المنزل والهدوء على الخروج أو الخوض في مغامرات مختلفة.