حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 4-5-2022 مهنيا وعاطفيا

بين مؤيد ومعارض، دائمًا ما تثير الأبراج الجدل ويظل علم الفلك محل اختلاف بين الناس، فالبعض يقتنع بها بينما تجد فئة أخرى تعتبرها من التنجيم وعلم الغيب، وبين ذاك وذاك يحظى حظك اليوم بمحل بحث واهتمام من قبل الكثيرين.

وفي ظل الانقسام حول الأبراج وإثارتها للجدل، تستعرض «الوطن» فيما يلي حظك اليوم وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 4-5-2022 على الصعيد المهني

تجد فرصة اليوم لكي توضح وتشرح وجهة نظرك لمن حولك في العمل.

حظك اليوم برج الحمل 4-5-2022 على الصعيد العاطفي

ويتواجد القمر في منزل العلاقات بالنسبة لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي، حيث يلهمك القمر أفكارًا متزنة وتعيش في هدوء وسعادة.

حظك اليوم برج الثور 4-5-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم جذابا وساحرًا لمن حولك وتستطيع لفت انتباه الجنس الآخر لك.

حظك اليوم برج الثور 4-5-2022 على الصعيد المهني

حاول أن تجتهد اليوم وتراجع جيدا خطواتك من أجل أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-5-2022 على الصعيد المهني

لا تضيع اليوم هباءا وحاول تنظيم جهودك وقواك نحو أعمال تفيدك.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-5-2022 على الصعيد المهني

تنجح اليوم في أن تثير الإعجاب والفضول بشخصية ساحرة.

حظك اليوم برج السرطان 4-5-2022 على الصعيد المهني

يحدث لك بعض الانفعالات اليوم، لذا يجب عليك أن تكون حريصا على التحكم بها جيدا، كما ينصحك الفلك بالبحث عن وسيلة للاسترخاء، ونظم جهودك ولا تبددها في أشياء لا تنفعك كثيرا.

حظك اليوم برج السرطان 4-5-2022 على الصعيد العاطفي

ابتعد عن الظهور والأضواء، ولا تعلن عن أفكارك وخططك المستقبلية.

حظك اليوم برج الأسد 4-5-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل المشروعات الخاص بمواليد برج الأسد اليوم مما يجعل اليوم مثاليًا لتحقق تطورا.

حظك اليوم برج الأسد 4-5-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بنسيان الضغوط اليوم ومحاولة اكتشاف العالم والاحتفال مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج العذراء 4-5-2022 على الصعيد المهني

لا تغامر اليوم ولا تعطي الثقة لأحد زملائك أو مديرينك إلا بعد التحري جيدا.

حظك اليوم برج العذراء 4-5-2022 على الصعيد العاطفي

احذر من أقوالك وردود أفعالك وادرس خطواتك جيدا.

حظك اليوم برج الميزان 4-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ والوقت مناسب لإيجاد وسيلة مبتكرة للتقدم ولتحقيق نجاحات وأرباح.

حظك اليوم برج الميزان 4-5-2022 على الصعيد العاطفي

تمتلئ اليوم بطاقة عاطفية ويعدك الفلك بقضاء أوقات مميزة وقد يحدث لك شئ جديد.

حظك اليوم برج العقرب 4-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على الوصول لحلول وعقد مناقشة استثمارات مالية حول بعض الأمور.

حظك اليوم برج العقرب 4-5-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد المريخ في منزل الحب مما يجعلك ساحرا وتقترب بمن تحب اليوم.

حظك اليوم برج القوس 4-5-2022 على الصعيد العاطفي

تجنب اليوم لوم زوجك أو زوجتك حتى لا يصل الحوار إلى طريق مسدود.

حظك اليوم برج القوس 4-5-2022 على الصعيد المهني

تشعر بالملل بشكل كبير اليوم، سريعا وتمر بحالة عدم رضا، ويجب عليك أن تتحكم في انفعالاتك.

حظك اليوم برج الجدي 4-5-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك السادس ما يمنحك طاقة ونشاطا، وتنجز أعمالك بشكل احترافي.

حظك اليوم برج الجدي 4-5-2022 على الصعيد العاطفي

تنجح في التواصل مع من حولك وتقترب منهم.

حظك اليوم برج الدلو 4-5-2022 على الصعيد المهني

تكون اليوم أكثر انفتاحا وتركيزا وتندمج سريعا في علاقتك بالآخرين حولك.

حظك اليوم برج الدلو 4-5-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الحب مما يمنحك مشاعر رومانسية تفتح أمامك الباب للقاءات المثمرة.

حظك اليوم برج الحوت 4-5-2022 على الصعيد العاطفي

تفهم ظروف البعض ولا ترفض التسامح معهم.

حظك اليوم برج الحوت 4-5-2022 على الصعيد المهني

تمر اليوم ببعض التوترات حيث يتواجد القمر في وضع معاكس والموقف المهني أو العائلي قد يستدعي منك ذلك الانتباه.