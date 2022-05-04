حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 4-5-2022 عاطفيا ومهنيا

ينتمي الكثير من مشاهير العالم الذين حفروا أسماءهم بنور في مجالاتهم المختلفة، إلى برج العقرب، ومنهم السير مجدي يعقوب طبيب القلوب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.

وفي ثالث أيام عيد الفطر المبارك، يعرض موقع بوابة «الوطن» وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج العقرب الراغبين في الإطلاع على التغيرات التي حدثت في الفلك، في التقرير التالي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظ أصحاب برج العقرب خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك على المستوى العملي يكون، القمر في منزل المدخرات يساعدك على الوصول لحلول مدهشة من خلال مناقشة استثمارات مالية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنه على المستوى العاطفي والعائلي، يكون كوكب المريخ في منزل الحب يجعلك ساحرا وتقترب بلطف ممن حولك.

صفات برج العقرب

يمتلك مواليد برج العقرب الكثير من الصفات الجيدة والحميدة، ومنها رغبته الدائمة في مساعدة الآخرين، سواء دعم نفسي أو مادي إذا كان مقتدر، فهو من الشخصيات التي تولد موزونة وهادئة وطموحة، إلا أن الخيانة تجعله يتحول للنقيض تماما.