تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل Moon Knight.. مشاركة 3 فنانين عرب

عرضت اليوم الحلقة السادسة والأخيرة من مسلسل Moon Knight للمخرج محمد دياب، والتي جاءت بعنوان «Gods and Monsters» المذاعة على منصة «ديزني +»، وحصلت على تقييم 8.7 على موقع «IMDB» الشهير، وشهدت الحلقة مشاركة عدد من الفنانين العرب من بينهم حازم إيهاب، بالإضافة إلى صبا مبارك التي قدمت الأداء الصوتي لشخصية «آميت».

تفاصيل مشاركة حازم إيهاب وصبا مبارك في الحلقة الأخيرة من Moon Knight

وجسد الفنان حازم إيهاب في الحلقة الأخيرة من مسلسل Moon Knight، دور ظابط شرطة يحاول منع «هارو» من عبور أحد الكمائن برفقة رجاله، ليقوم بالقضاء عليهم جميعا، بينما كانت تحاول «ليلى» قتل «هارو» ثأرا لـ«مارك»، يستحوذ «تاروت» على جسد حازم إيهاب يقول لـ«ليلى» أنها لن تستطيع قتله بمفردها، و يخبرها بكيفية إعادة «مارك» للحياة مرة أخرى، بينما اقتصرت مشاركة صبا مبارك على الأداء الصوتي لشخصية «آميت» التي قامت بالأداء الحركي لها الفنانة الأردنية صوفيا الأسير.

الحلقة الأخيرة من مسلسل Moon Knight دون أغاني عربية

للمرة الأولى لم تتضمن حلقة من مسلسل Moon Knight أغاني عربية، حيث تم الاستعانة بـ4 أغاني أجنبية منها «The End» للعازف والمغني الأمريكي إيرل جرانت، «Mas Alla Del Sol» للمغني المكسيكي مانويل بونيلا، بالإضافة إلى «A Man Without Love» لـ إنجلبرت همبردينك، و«My Way of Life» لـ فرانك سيناترا.

وعلى مدار الحلقات الخمس السابقة استعان المخرج محمد دياب بمجموعة متنوعة من الموسيقى والأغاني العربية ما بين الكلاسيكية والحديثة، كان من بينها «ساعات ساعات» لصباح، «بتونس بيك» وردة، «شغلوني» عبدالحليم حافظ، ومن الأعمال الحديثة «الملوك» أحمد سعد و«سالكة» لحسن شاكوش وويجز، بالإضافة إلى عدد من المقطوعات الموسيقية لـ دي جي كابو.