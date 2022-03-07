بعد إعلان جوائز المسابقة.. فاروق حسني: دعم وزارة الثقافة يمنحنا ثقلا إبداعيا

ثمن الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، ورئيس مجلس أمناء وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، دور وزارة الثقافة في رعاية المؤسسة الذي منحها ثقلا في الوسط الإبداعي، خلال حفل توزيع جوائز المؤسسة للدورة الثالثة لعام 2022، التي أقيمت بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية بمركز الجزيرة للفنون، بحضور عدد كبيرمن الفنانين والنقاد والشخصيات البارزة، وقيادات وزارة الثقافة.

وقررت مجلس أمناء المؤسسة، زيادة جائزة هذا العام، وهى جائزة الاستحقاق الكبرى في دورتها الأولى، وتضمن جائزة مادية، بالإضافة لدرع التكريم، تمنح جائزة الاستحقاق الكبرى لشخصية ثقافية مؤثرة، ولها إنجازها الثقافي البارز والمتنوع في الفنون أو الآداب، وذلك عن مجمل أعمالها، تقديرا للشخصية الفائزة، وعرفان بقيمة إنجازها، يجري الترشيح والاعتماد للجائزة، من مجلس أمناء المؤسسة.

وقدمت المؤسسة جوائز في 5 أفرع في مجالات «التصوير "الرسم"- النحت- النقد الفني التشكيلي- التصوير الفوتوغرافي- العمارة»، وتلقت المؤسسة لجوائز الفنون في الدورة الثالثة لهذا العام، 749 فنانا وناقدا ومعماريا، تحت عمر 35 سنة، بإجمالي 1460 عملاً فنيًا ومعماريًا وبحثًا نقديًا من جميع المحافظات، وكانت كالتالي:

جائزة النقد الفني

تبلغ قيمة جائزة النقد الفني 60 الف جنيها 30 الف المركز الأول و 20 الف جنيها المركز الثاني 10 الف جنية المركز الثالث، وفازت بالمركز الأول نهال محمد السيد الشامي وحصولها على درع التكريم وشهادة تقدير، والمركز الثاني نهي محمد سيد حنفي، والمركز الثالث مناصفة بين كلاً من شيماء محمود أحمد عبد الرحيم، شادي عبد الفتاح محمد أبو ريدة.

جائزة العمارة

تبلغ قيمة جائزة العمارة 100 ألف جنيه، 50 ألف المركز الأول، و30 ألف جنيه المركز الثاني، 20 ألف جنيه المركز الثالث، وفاز بالمركز الأول مشاركة فردية للمتسابق محمد عثمان أبو زيد محمود، وحصوله على درع التكريم وشهادة تقدير، والمركز الثاني مشاركة فردية للمتسابق محمد وحيد فريد عبد الفتاح، والمركز الثالث مشاركة جماعية لكلاً من مصطفي هارون إسماعيل عبد العزيز، ندى عبده أمين محمد، إسراء أحمد الخضر جاد.

التصوير الفوتوغرافي

تبلغ قيمة جائزة التصوير الفوتوغرافي 100 ألف جنيه، 50 ألف المركز الأول، و30 ألف جنيه المركز الثاني، 20 ألف جنيه المركز الثالث، وفاز بالمركز الأول ودرع التكريم محمد محمود أحمد الجنزوري، وفاز بالمركز الثاني جورج القمص يوسف ناشد ساويرس، وفاز بالمركز الثالث عبدالرحمن محمود فهمي رفعت محمد جاد.

جائزة النحت

تبلغ قيمة جائزة النحت 100 ألف جنيه، 50 ألف المركز الأول، و30 ألف جنيه المركز الثاني، 20 ألف جنيه المركز الثالث، وفاز بالمركز الأول ودرع التكريم، منى عطية عبد الحميد أحمد هيكل، وفاز بالمركز الثاني بيتر لبان إساف أسخرون، وفاز بالمركز الثالث آلاء عماد عنتر السيد.

جائزة التصوير «الرسم»

تبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنيه، 50 ألف المركز الأول، و30 ألف جنيه المركز الثاني، 20 ألف جنيه المركز الثالث، وفاز بالمركز الأول ودرع التكريم محمد أحمد عبد العال حسن زيادة، وفاز بالمركز الثاني محمد أمين التهامي عبد الموجود، وفاز بالمركز الثالث محمود شعبان أحمد إبراهيم.