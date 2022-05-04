أعلنت شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن عمدة ماريوبول أكد فقدان الاتصال بالجنود الأوكرانيين في مصنع آزوفستال مع اشتداد القتال.

وحاصرت القوات الروسية مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية لعدة أسابيع، وطالبت القوات بتسليم أنفسها وإلقاء السلاح وتسليم المدينة إلا أنهم رفضوا.

وطالبت أوكرانيا القوات الروسية بضرورة وقف القتال، وفتح ممر إنساني لخروج المدنيين المحاصرين في المصنع، ووافقت موسكو على الأمر شريطة خروج الأطفال والنساء وكبار السن، إلا أنها رجعت وأعلنت أن القوات الأوكرانية ترفض إخلاء المدنيين وتقوم بالاحتماء بهم.

وقررت روسيا قصف المصنع خلال اليومين السابقين، واشتدت العمليات القتالية بينها وبين القوات الروسية، لتخرج قبل ساعات معلنة سيطرتها على مدينة ماريوبول الساحلية بالكامل.