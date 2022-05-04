المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بإنشاء كوبري على مصرف.. «الري» توضح

يبحث الكثيرون عن كيفية الحصول على ترخيص بإنشاء كوبري خصوصي على مصرف، والذي تحدده المادة رقم 17 من القانون رقم 12 لسنة 1984 والمادة رقم 10 من لائحته التنفيذية، وتقدم هيئة الصرف الزراعي التابعة لوزارة الموارد المائية والري الخدمة، ونستعرض في النقاط التالية كيفية الحصول على ترخيص بإنشاء كوبري خصوصي على المصرف.

يتم تقديم طلب لمدير عام الصرف، يذكر فيها المصرف وموقع الإنشاء مع إرفاق عدد من المستندات أهمها بطاقة الرقم القومي لطالب الخدمة.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة بإنشاء كوبري خصوصي على ترعة

خريطة مساحية مقياس 1 إلى 2500 مبيناً عليها موقع الكوبري وموقعه من مهندس نقابي مستوفاة الدمغة الهندسية، وصورتين طبق الأصل من الخريطة المذكورة، كذلك تقديم رسم تصميمي موقع عليه من مهندس نقابي ومقايسة تقديرية للكوبري المطلوب الترخيص له للنظر في اعتماده وسيتم الإشراف على تنفيذه بمعرفة الإدارة المختصة وتطبيق القرارات الوزارية المنظمة لذلك.

الرسوم المطلوبة للحصول على ترخيص بإنشاء كوبري على مصرف

أوضحت هيئة الصرف الزراعي الرسوم المالية بسداد رسم نظر قيمته عشرة جنيهات يورد لخزينة الإدارة أو بحوالة بريدية، مع توريد تأمين مؤقت في حدود 20% من العمل المطلوب الترخيص له.

التوقيت الزمني للحصول على الخدمة

وفقا لهيئة الصرف الزراعي، يصدر القرار المناسب من المهندس مدير عام إدارة الصرف المختصة، خلال شهر من تاريح استيفاء المستندات والرسوم المذكورة وفي حالة الموافقة وتنفيذ الكوبري سيصبح من الأعمال التي تشرف عليها هيئة الصرف، طبقاً لأحكام قانون الري والصرف ولائحته التنفيذية.

خدمات أخرى تقدمها هيئة الصرف الزراعي

وتقدم هيئة الصرف الزراعي، العديد من الخدمات للمواطنين أهمها تطهير المصارف وخدمات هدم أو ردم المصرف الخصوصي، وتمرير مصرف في أرض الغير، كذلك الحصول على ترخيص طلمبة متنقلة لرفع مياه الصرف، كذلك شغل منافع هيئة الصرف أو استئجارها وأخذ اتربة أو رمال أو طمي.