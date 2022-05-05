حظك اليوم برج العذراء الخميس 5-5-2022 عاطفيا ومهنيا

من أكثر صفات برج العذراء التي تلقي قبول واستحسان من حولهم وتجذبهم لهم هي الصدق، فهم يعبرون عن ما بداخلهم وما يشعرون به دون مجاملات أو تجميل لدرجة قد تجعل البعض يشعرون بالزهق منهم نظرًا لصراحتهم الشديدة، ويمتلك مواليد هذا البرج قدرة كبيرة على تحمل التعب والإرهاق والضغوط في العمل، ويقدم يد العون لمن حوله ولا يخذل الآخرين، كما يحب جمال المنظر والترتيب.

صفات مواليد العذراء

يحب مولود برج العذراء الجلوس مع نفسه كثيرا، ويفضل الابتعاد عن الناس والعلاقات الاجتماعية بسبب شعوره بعدم الارتياح، كما أنه لا يثق بالناس بسرعة، كما يعتبر مولود العذراء من الشخصيات القوية التي يمكن اللجوء إليها لأخذ النصائح والحكم، إذ يعد من المفكرين الذين يميلون إلى النقد والاعتراض على الكثير من الأمور حولهم، كما يأخذون وقتًا كبيرًا قبل اتخاذ أي قرار خاص في حياتهم العملية والشخصية أيضًا.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

عليك الانتباه لحقوقك اليوم، كما تكون اليوم على موعد مع التألق المهني ووجود القمر في منزلك الحادي عشر يدفع الزملاء والأصدقاء لدعمك ولمشاركتك اهتماماتك ومشاريعك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن مواليد برج العذراء يكونون على موعد مميز وقضاء أوقات سعيدة مع من يحبون حيث يتواجد الشمس في منزل الحظ مما يمنحك طاقة عاطفية أخاذة.