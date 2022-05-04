حسين الجسمي يحقق 1.5 مليون مشاهدة بأغنية «دلّع واتدلّع» في أقل من 24 ساعة

حقق المطرب الإماراتي حسين الجسمي، 1.5 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة بأغنيته الجديدة «دلّع واتدلّع».

أغنية دلع واتدلع من كلمات الشاعر تامر حسين، والموزع الموسيقي «توما» الذي قام بعملية التوزيع والمكساج والماستر.

كلمات أغنية دلع واتدلع

وتقول كلمات أغنية حسين الجسمي «دلع واتدلع»: «هات.. هات إيدي في إيدك هات.. شايلة الدنيا مُفاجآت.. بتبان لنا من البدايات.. ليك قلبي اتسلم تسليم من غير ولا سين ولا جيم.. وضربلك 100 تعظيم.. دلع واتدلع عيش.. قول للأيام بشويش في اتنين بيحبّوا جديد على مهلِك وماتجريش أصل القلب وما يريد في حاجات فيها مانفتيش.. أيوه القلب وما يريد.. وأجمل من الفرح مفيش».

الجسمي يهنئ جمهوره بعيد الفطر

وطرح الجسمي منذ أيام أغنيته الخليجية «طير المحبة» من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وألحان الفنان فايز السعيد، وتوزيع موسيقي نور هاشم، ومكساج وماستر جاسم محمد.

وتمنى الجسمي بمناسبة عيد الفطر المبارك خلال بيان صحفي أعمق الأمنيات بعيد سعيد مملوء بالفرحة والحب والسعادة لجميع أبناء الوطن العربي، داعيًا المولى عز وجل، أن يجعل كل أيامنا المقبلة أعياد وفرح وخير، وقال: «أسأل الله تعالى لكم سعادة دائمة وفرحة لا تفارق قلوبكم».