«الوطن» تتابع تخزين «الذهب الأصفر».. صومعة بنها تستقبل 1500 طن قمح

شهدت أعمال توريد محصول القمح في محافظة القليوبية إقبالاً كبيراً من المزارعين اليوم الأربعاء، الذين توافدوا على صومعة بنها، لتسليم المحصول، حيث وصلت كمية الأقماح الموردة، خلال الساعات الماضية، إلى 1500 طن، من إجمالي 60 ألف طن السعة التخزينية الإجمالية للصومعة.

قدمت «الوطن» بثاً مباشراً من داخل صومعة توريد القمح في بنها، التي تصل سعتها التخزينية إلى 60 ألف طن، وتتكون من 12 خلية، حيث تم استعراض كيفية تخزين القمح، بدءاً من مرحلة استلام القمح، وتحديد النقاوة الخاصة به، وصرف مستحقات المزارعين مقابل الكميات الموردة.

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موسم استثنائي لتوريد القمح

وقال محمد عوض الله، مدير صومعة بنها، إن موسم توريد القمح هذا العام يُعد موسماً استثنائياً، يتطلب تضافر جميع الجهود، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح.

وأضاف أن الهدف الرئيسي للموسم هذا العام هو استلام أكبر كمية من محصول القمح، حفاظاً على مكتسبات الدولة، وتحقيق الأمن الغذائي، مع اتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

12 خلية لتخزين القمح بصومعة بنها

وأوضح محمد ذكري، رئيس لجنة توريد القمح في صومعة بنها، أن الصومعة تقع على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، على مساحة 16 ألف و350 متراً مربعاً، وتتكون من 12 خلية تخرين، بسعة 5 آلاف طن للخلية الواحدة، بإجمالي سعة تخزينية 60 ألف طن، بالإضافة إلى 3 خلايا صرف، سعة الواحدة 100 طن، مشيراً إلى تواجد المندوبين وأعضاء لجنة الاستلام والموازين والكارتة، حيث يتم التأكد من درجات الرطوبة والنقاوة، مع توافر الأجولة، بالإضافة إلى استلام القمح المطابق للمواصفات القياسية، حفاظاً على صحة المواطنين.

وأضاف رئيس اللجنة أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا العام، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، وتذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد.

توريد 3100 طن قمح بصوامع القليوبية

في سياق متصل، كشفت مديرية الزراعة بالقليوبية، في بيان لها، أنه جرى حصاد 7650 فداناً، من إجمالي 50 ألف و150 فداناً مزروعة بالقمح على مستوى المحافظة، حيث استقبلت صوامع المحافظة حتى الآن 3100 طن قمح من المزارعين، وسط إقبال كثيف من المزارعين لتوريد المحصول.