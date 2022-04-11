محمود المهدي يوجه رسالة لـ محمد نجاتي: «أنا قلت الصراحة وبس»

أثار الفنان محمد نجاتي، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن جدد هجومه على الفنانة الشابة منة عرفة، إثر الأزمة التي نشبت بينهما ووصلت إلى منصات القضاء.

ومن جهته، نفى محمود المهدي، زوج الفنانة الشابة منة عرفة، ما تردد على مدار الساعات الماضية، بشأن مقاضاة محمد نجاتي، وتقديم ببلاغٍ ضده، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، قائلًا لـ«الوطن»: «هو رافع عليّا قضية، لكن أنا مرفعتش لأ».

المهدي: لم أقصد محمد نجاتي في أزمة «فيلا 101»

وأوضح محمود المهدي، أنه لم يقصد الفنان محمد نجاتي، في أزمة تصوير مسلسل «فيلا 101»، قائلًا: «كان حد وصل لي كلام غلط، وماكنتش أقصد محمد نجاتي خالص لكن هو استغل الأزمة لصالحه»، وبعث محمود المهدي، رسالة إلى الفنان محمد نجاتي، قائلًا: «ربنا يوفقك في شغلك.. ربنا يوفقك في حياتك.. أنا مش شايل منك، بس أنا قلت الصراحة وبس».

محمود المهدي عن واقعة انفصاله: تسرع مني

وأشار محمود المهدي، إلى أنّ واقعة انفصاله الأولى عن منة عرفة، وقعت بسبب أزمة محمد نجاتي وتطور الأحداث بشكلٍ سريع، قائلًا إنّ «الانفصال ده كان تسرع مني.. أنا بعترف بكده.. لأن كان وصلي معلومات غلط من جوه لوكيشن مسلسل فيلا 101، والغلط كان مني وقتها».

تفاصيل مشهد محمد نجاتي ومنة عرفة

وكان محمد نجاتي، كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن تفاصيل المشهد الذي يجمعه بـ منة عرفة في مسلسل «فيلا 101»، وتسبب في خلافٍ شديد بينهما، قائلًا: «منة عاملة دور أختي، وأنا دكتور أمراض نساء في المسلسل، وفي مشهد ما هي حامل من ورانا وبيغمى عليها وأنا بشيلها، فرفضت منة إنها تتشال، قلت لها أنا معنديش مشكلة إني أشيلك أو لا، إحنا في النهاية بنمثل مشهد مطلوب مننا، وأنتي أصلًا أختي في الحقيقة، وحصلت مشكلة فقلت لهم متعلموش المشهد ده».