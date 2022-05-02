رامي جمال يطلق مسابقة لجمهوره بمناسبة الحفلة المقبلة.. الجائزة مفاجأة

أعلن المطرب رامي جمال، مسابقة لجمهوره بمناسبة حفلته المقبلة، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور انستجرام، والجائزة دعوة لشخصين لحضور حفل الخميس المقبل في الحديقة الصينية.

تفاصيل المسابقة

وكتب رامي جمال:«هسأل سؤال وهنختار 50 شخص، واللي هيجاوب عليه صح هياخد كل واحد دعوة لشخصين لحضور الحفل يوم الخميس القادم في الحديقه الصينية أذكر اسم 3 من المشاهير اللي ظهروا في كليب سقف؟».

حفل رامي جمال في الحديقة الصينية

ويحيي المطرب رامي جمال، الأربعاء المقبل 5 مايو حفل غنائي كبير ضمن حفلات عيد الفطر، ويشاركة في الحفل كلا من المطرب بهاء سلطان، وأحمد سعد في الحديقة الصينية بأرض المعارض في مدينة نصر.

وروج رامي منذ أيام لحفلة في الحديقة الصينية خلال تدوينه له عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، إذ نشر بوستر الحفل، وعلق: «حفل العيد الأول يوم 5-5 إن شاء الله في الحديقة الصينية مع أصدقائي الغاليين بهاء سلطان وأحمد سعد».

ألبوم رامي جمال الجديد

ويستعد رامي جمال لطرح ألبومه الجديد بعد تجديد تعاقده مع شركة «نجوم ريكوردز»، التي تعاونها معها في تقديم 5 ألبومات خلال مشواره الفني ، وهي: «ليالينا»، و«ملناش إلا بعض»، و«لسه»، و«فترة مش سهلة»، و«أنا لوحدي».

كما أعلن جمال الانتهاء من أغنية جديدة المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال صورة نشرها رامي عبر حسابه بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، وعلق: «وحشتني كلمة قريبا».