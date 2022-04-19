رامي جمال يروج لأولى حفلاته في عيد الفطر برفقة بهاء سلطان وأحمد سعد

يستعد الفنان رامي جمال، لإحياء حفل غنائي جديد ضمن حفلات عيد الفطر المقبل، برفقة الفنان بهاء سلطان الفنان أحمد سعد، وذلك يوم 5 مايو المقبل في الحديقة الصينية بأرض المعارض في مدينة نصر.

رامي جمال يروج لحفله الغنائي

وشوق رامي جمال جمهوره للحفل خلال تدوينه له عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، إذ نشر بوستر الحفل، وعلق عليه قائلًا: «حفل العيد الأول يوم ٥/٥ إن شاء الله في الحديقة الصينية مع أصدقائي الغاليين بهاء سلطان وأحمد سعد».

حفل العيد الاول يوم ٥/٥ ان شاء الله في الحديقه الصينيه مع اصدقائي الغاليين بهاء سلطان واحمد سعد pic.twitter.com/Ux68cInjj7 — Ramy Gamal (@RamyGamal) April 19, 2022

جمال يجدد تعاقده مع «نجوم ريكوردز»

ويستعد «جمال» خلال الفترة المقبلة لطرح ألبومه الجديد بعد تجديد تعاقده مع شركة «نجوم ريكوردز»، التي قدم معها 5 ألبومات خلال الفترة الماضية محققة نجاحا كبيرا، وهم: «ليالينا»، و«ملناش إلا بعض»، و«لسه»، و«فترة مش سهلة»، و«أنا لوحدي».

كما روج الأيام الماضية لأغنية جديدة يستعد لطرحها، إذ نشر صورة له عبر حسابه بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، وكتب عليها: «وحشتني كلمه قريباً».

آخر أعمال رامي جمال

وكانت آخر أعمال رامي أغنيته «إلا الحزن» التي قام بطرحها الفترة الماضية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا كما حصدت مليون ونصف مشاهدة، وهي من كلمات أسير الشوق، وألحان رامي جمال، وتوزيع موسيقي و ميكساج و ماستر توما.