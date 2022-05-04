هل تتأثر أسعار الذهب في مصر بقرار «الفيدرالي الأمريكي» اليوم؟.. خبير يرد

يترقب السوق العالمي للذهب نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (جهاز يعمل عمل البنوك المركزية في الدول الأخرى) التي سيعلن عنها مساء اليوم الأربعاء، الخاصة بأسعار الفائدة الجديدة على الدولار الأمريكي، إذ تشير التوقعات إلى زيادة محتملة بنسبة 0.25%، وبالتالي حدوث تراجع جديد يشهده سعر الأوقية، ليواصل المعدن الأصفر الهبوط عالميًا، فهل ينعكس ذلك على السوق المحلي للذهب، أم أنَّ هناك عوامل أخرى قد تخالف تلك التوقعات في مصر؟

«منيب»: تأثير قرار «الفيدرالي» على أسعار الذهب عالميا.. ضئيل

وقال المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة المجوهرات والذهب، إنَّ هناك احتمالية لتأثير قرار الفيدرالي بنسبة ضئيلة على أسعار الذهب عالميًا، ليواصل اتجاهه نحو الهبوط، إذ سجلت تراجعًا من مستوى 1993 دولارًا في 18 أبريل الماضي إلى حوالي 1867 دولارًا اليوم الأربعاء، 4 مايو 2022.

سوق الذهب في مصر لن يتأثر كثيرا بسعر الفائدة

وأضاف «منيب» في تصريحات لـ «الوطن»، أنَّه يتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الدولار الأمريكي بما يترواح بين 0.25 إلى 0.5% خلال اجتماعه المنعقد منذ الأمس، ليتأثر سعر أوقية الذهب عالميًا بالسلب، لكن مع استبعاده حدوث تغيير كبير لأسعار الذهب في مصر.

محركان لـ سعر جرام الذهب في مصر: «الدولار» و«الأوقية»

أوضح أنَّ المتحكم في سوق الذهب المحلي عاملان ليس من بينهما سعر الفائدة الأمريكية، فالعامل المؤثر والأقوى هو سعر الدولار في مصر وليس سعر الفائدة على الدولار، أي قيمة العملة الأمريكية بالنسبة للجنيه، وهو المحرك الأول للسوق المحلي في الوقت الحالي، والذي حتمًا إذا ارتفع سيؤثر على أسعار الذهب، والعامل الثاني هو سعر أوقية الذهب عالميًا.

ارتفاع أسعار الذهب محليا في تلك الحالة

كما أشار «منيب»، إلى إمكانية زيادة سعر جرام الذهب مرة أخرى في حالة إذا واصلت أسعار الدولار الارتفاع أمام العملة المحلية، إذ أنَّ وحدة قياس الذهب عالميًا هي الأوقية، والتي يتم شراؤها في مصر بالدولار الأمريكي.

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن السوق العالمي؟

وفسر نائب رئيس شعبة الذهب، ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر إلى التغيرات التي طرأت على سعر الصرف، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه زيادة بما يعادل أكثر من 3 جنيهات في الآونة الأخيرة، وهو ما يفسر أيضا أسباب عدم تراجع أسعار الذهب محليًا بخلاف ما يشهده المعدن الأصفر على مستوى الأسواق العالمية، ليظل عند مستويات مرتفعه نسبيًا.