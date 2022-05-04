إعلان أسعار الفائدة الأمريكية اليوم وسط توقعات بالزيادة

يتوقع اليوم أن يزيد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة إلى 0.75% -1% خلال اجتماعه اليوم 4 مايو 2022، ليكون بذلك ثاني رفع على التوالي لأسعار الفائدة وأكبر زيادة في تكاليف الاقتراض منذ عام 2000.

بحسب مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس، سيقوم صناع القرار بالإعلان عن بدء برنامج لإنهاء الميزانية العمومية البالغة 8.9 تريليون دولار بعد مناقشة التخفيضات بوتيرة شهرية قصوى تبلغ 60 مليار دولار في سندات الخزانة و 35 مليار دولار في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في اجتماع مارس.

زيادات مستقبلية في أسعار الفائدة

وسيبحث المستثمرون أيضًا عن مزيد من القرائن حول الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة، بما في ذلك احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو وأي تعليقات على التوقعات الاقتصادية بعد تقلص الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بشكل غير متوقع بنسبة 1.4% في الربع الأول.

بلغ متوسط سعر الفائدة في الولايات المتحدة 5.45 في المائة من عام 1971 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 20 في المائة في مارس 1980 وأدنى مستوى قياسي بلغ 0.25 في المائة في ديسمبر من عام 2008.

توقعات بوصول سعر الفائدة في أمريكا إلى 1.25%

من المتوقع أن يصل سعر الفائدة في الولايات المتحدة إلى 1.25% بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس، وعلى المدى الطويل من المتوقع أن يتجه معدل الأموال الفيدرالية الأمريكية حول 2.75 في المائة في عام 2023 و 2.50 في المائة في عام 2024.

في الولايات المتحدة، يتم تقسيم سلطة تحديد أسعار الفائدة بين مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي (المجلس) واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، و يقرر المجلس التغييرات في معدلات الخصم بعد التوصيات المقدمة من واحد أو أكثر من البنوك الاحتياطية الفيدرالية الإقليمية، وتقرر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عمليات السوق المفتوحة، بما في ذلك المستويات المرغوبة لأموال البنك المركزي أو سعر سوق الأموال الفيدرالية المطلوب.