سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 4-5-2022 في محلات الصاغة

بالتزامن مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك، يبحث الكثير من الشباب المقبلين على الزواج، عن أسعار الذهب في محلات الصاغة، وفضلا عن سعر جرام الذهب عياري 21 و 18، فهما أكثر الأعيرة التي تصنع منها المشغولات الذهبية التي هي واحدة من أساسيات الزواج في مصر.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الذهب في محلات الصاغة، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة، والجنيه الذهب، فضلا عن أسعارها في أسواق المال والبورصات العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم، إلى 1135 جنيهًا للبيع، و1155 جنيهًا للشراء، في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 اليوم الأربعاء، 1297 جنيها للبيع، وللشراء 1320 جنيهًا، في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر عيار 18، للبيع 973 جنيها، وللشراء 990 جنيهًا في المحلات.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، 8080 جنيهًا للبيع و9240 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وفي الأسواق العالمية سجلت أسعار الذهب في أسواق المال اختلافا بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 4 مايو، وجاءت الأسعار كما يلي:

- وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم لنحو 970.58 جنيه، بما يعادل 52.51 دولار.

- سجلت قيمة الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7.765 جنيه، بما يعادل 420.10 دولار.

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1.109 جنيه، بما يعادل 60.01 دولار.

- وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم لنحو 831.92 جنيه، ما يعادل بالقيمة الدولارية 45.10 دولار.