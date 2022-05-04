وفد من حماس يصل موسكو لإجراء مباحثات وسط توتر بين روسيا وإسرائيل

في ظل التوتر المتصاعد بين روسيا وإسرائيل على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أفادت وسائل إعلام روسية وفلسطينية، بأن وفدا من حركة «حماس»، وصل الليلة الماضية، إلى موسكو، لإجراء مباحثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.

«سبوتنيك»: الخارجية الروسية تستقبل غدا وفدا من حماس

وأعلنت حركة حماس، في بيان رسمي، أن وفدا قياديا بالحركة وصل بالفعل إلى موسكو، وأوضحت أن الأحداث في المسجد الأقصى والضفة الغربية ستكون على طاولة المباحثات.

ونقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، أن الوفد التابع لحركة حماس، سيناقش مع المسؤولين الروس، الأوضاع في القدس والتطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية والعلاقة الثنائية بين روسيا والحركة.

ويضم الوفد التابع لحماس، كلا من موسى أبو مرزوق نائب رئيس حماس في الخارج، والقياديين بالحركة فتحي حماد، وحسام بدران، بالإضافة لممثل الحركة في روسيا.

وأعلنت وكالة «سبوتنيك» الرسمية الروسية، أن الخارجية الروسية ستستقبل غدا، وفد حركة حماس، حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

اتهامات متبادلة بين موسكو وتل أبيب: مرتزقة إسرائيليون يحاربون في أوكرانيا

وتصاعد التوتر في العلاقات بين روسيا وإسرائيل على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت 24 فبراير الماضي، وإدانة إسرائيل لهذه العملية، وتبادل الطرفان السجال والاتهامات في هذا الصدد.

وكان آخر هذه الاتهامات ما قالته المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من أن هناك مرتزقة إسرائيليين في أوكرانيا، يخوضون القتال جنبا لجنب مع عناصر «آزوف» التي تتهم روسيا عناصرها بأنهم من النازيون الجُدد، وهو ما رفضته إسرائيل.