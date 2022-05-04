عاجل.. روسيا: مرتزقة من إسرائيل يقاتلون في صفوف كتيبة آزوف الأوكرانية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن مرتزقة من إسرائيل يقاتلون في صفوف كتيبة آزوف الأوكرانية، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» الإخبارية فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وهدد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، باستهداف شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا ،قائلا "سنعتبر الأسلحة الغربية القادمة إلى أوكرانيا هدفا مشروعا"

وزير الدفاع الروسى: سنعتبر الأسلحة الغربية القادمة لأوكرانيا هدفا

وتابع وزير الدفاع الروسي قائلا: «سنواصل تنفيذ كافة الخطط العسكرية المكلفة بها قواتنا من قبل بوتين».

واقترح وزير الدفاع الروسى على القوميين الأوكرانيين في آزوفستال إلقاء السلاح والإفراج عن المدنيين، مؤكدا أن القوات الروسية تسيطر على ماريوبول بالكامل.

روسيا تقترح على القوميين الأوكرانيين في آزوفستال إلقاء السلاح

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل شهرين وتحديدا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضى، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا