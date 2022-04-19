جيش الاحتلال يعلن تدمير ورشة لتصنيع الأسلحة تابعة لحركة حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرات إسرائيلية دمرت ورشة لتصنيع الأسلحة تابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية. وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، انتهت غارات طيران الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما قالت مصادر طبية فلسطينية، إن القصف الإسرائيلي لم يسفر عن أي إصابات.

وكانت الطائرات الإسرائيلية، شنت في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، غارات على القطاع المحاصر، وقصفت طائرات استطلاع تابعة لـ الاحتلال موقعا لـ الفصائل الفلسطينية غرب خانيونس الواقع جنوب غزة.

الغارات الإسرائيلية استهدفت موقعي القادسية وأبو عطايا

واستهدفت سلسلة غارات عنيفة موقع القادسية غرب خانيونس، وموقع أبو عطايا غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» إن القصف الإسرائيلي، أدى إلى أضرار مادية جسيمة بداخل الموقع وفي بعض ممتلكات المواطنين القريبة.

والقصف الإسرائيلي، هو الأول لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ 3 أشهر ونصف، فيما قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن الفصائل الفلسطينية، أطلقت خلال الغارات صاروخ «ستريلا 2» باتجاه مقاتلات إسرائيلية.

وجاءت غارات الاحتلال الإسرائيلية بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منظومة «القبة الحديدية» اعترضت صاروخاً أُطلق مساء أمس الاثنين من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل.

وكانت أحدى الفصائل الفلسطينية في القطاع، أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية تصديها بصواريخ أرض-جو،لطيران الاحتلال الإسرائيلي في سماء قطاع غزة.

سياسيا، أجرى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أمس الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، فيما أكد وقوف بلاده مع فلسطين ضد السياسة العدوانية للاحتلال الإسرائيلي واستباحة المقدسات.

العاهل الأردني يبحث مع نظيره البحريني آخر التطورات الفلسطينية

كما تلقى الجرندي، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأردني أيمن الصفدي، فيما ناقش الوزيران، الوضع في القدس المحتلة، إضافة إلى ضرورة دعوة اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في المدينة المحتلة إلى الانعقاد.

كما أجرى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني اتصالًا هاتفيًا، مع نظيره البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وبحث الجانبان آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والتصعيد الإسرائيلي بالقدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».