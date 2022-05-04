وزيرة خارجية بريطانيا تعلن حظر تصدير الخدمات إلى روسيا

أعلنت المملكة المتحدة، أنها ستحظر تصدير الخدمات بما في ذلك المحاسبة والاستشارات واستشارات العلاقات العامة إلى روسيا، في أحدث محاولة لعزل اقتصاد البلاد بعد غزو أوكرانيا، موضحة أن المحامين سيظلون قادرين على خدمة العملاء الروس.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، حظر تصدير الخدمات إلى روسيا، فيما يُعتقد أن هذه التدابير لن تدخل حيز التنفيذ لعدة أسابيع، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

المملكة المتحدة لديها شركة رائدة في تقديم الخدمات المهنية

وقام الأوليغارشيون الروس، الذين يمتلك العديد منهم أصولًا كبيرة في لندن والمملكة المتحدة، في الماضي، بتوظيف مجموعة واسعة من المحاسبين والمستشارين ومستشاري العلاقات العامة البريطانيين، للقيام بواجبات إعداد التقارير المطلوبة قانونًا، بالإضافة إلى ممارسة الضغط وإدارة سمعتهم.

ولدى المملكة المتحدة إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تقديم الخدمات المهنية مثل المحاسبة.

وقالت وزارة الخارجية، إن الشركات البريطانية تمثل نحو 10% من الواردات الروسية في مجالات المحاسبة والاستشارات الإدارية والعلاقات العامة، ومع ذلك، فإن أي حظر من شأنه أن يضفي الطابع الرسمي إلى حد كبير على هجرة جماعية لشركات الخدمات المهنية الكبرى التي اكتملت قبل أسابيع.

وأعلن المحاسبون الأربعة الكبار الذين يهيمنون على القطاع عالميًا - Deloitte وEY وKPMG وPwC - أنهم سيخرجون من روسيا قريبا، في حين تخلت شركات الخدمات الأخرى عن العملاء الروس الأثرياء جزئيًا بسبب المخاوف على سمعتهم.

عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

وقبل الغزو الأخير لأوكرانيا، كان هناك دعم واسع النطاق في البرلمان البريطاني، بما في ذلك من نواب حزب المحافظين، لاتخاذ تدابير لمنع شركات لندن من أن تكون «عوامل تمكين» للشركات الروسية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم نظام فلاديمير بوتين.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، يتجه لفرض عقوبات جديدة على روسيا، تضمن حظرا تدريجيا على واردات النفط الروسي.