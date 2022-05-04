بايدن :سنناقش عقوبات إضافية محتملة على روسيا مع مجموعة السبع

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيناقش عقوبات إضافية محتملة على روسيا مع مجموعة السبع، وفقا لما ذكرت قناة «سكاى نيوز عربية» في نبأ عاجل.

ويتجه الاتحاد الأوروبي، لفرض حزمة عقوبات سادسة على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، تتضمن حظرا تدريجيا لواردات النفط الروسي.

وقالت المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية: «لدينا واجب بمساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها»، مضيفة: «نأمل ألا تتوسع العمليات الروسية إلى خارج أوكرانيا»، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض حزمة عقوبات سادسة على روسيا

وأكدت المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية: «سنفرض حزمة سابعة من العقوبات ضد روسيا إذا تطلب الأمر، ولا نقترح عقوبات نعلم أن بعض دول الاتحاد سترفضها مسبقا».

وأكدت المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، أن العقوبات الأوروبية تؤذي روسيا بالفعل، وحزمة العقوبات السادسة ستحدث المزيد من الضرر، موضحة أن الهدف من خفض واردات الطاقة الروسية هو الضغط على موسكو لوقف الحرب.

أوكرانيا: الدول الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي «متواطئة»

ونوهت المفوضية الأوروبية، إلى أن دول الاتحاد لا تزال تدرس مقترح تخفيض واردات الطاقة الروسية، ولم نتوصل لشيء نهائي.

بدورها وصفت أوكرانيا، الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي بأنها «متواطئة في جرائم حرب».

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل شهرين، وتحديدا في 24 من فبراير الماضي، وفرض العديد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا على رأسها أمريكا وبريطانيا.