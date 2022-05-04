سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في محلات الصاغة

كشفت محلات الصاغة عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، بالتزامن مع فترة الأعياد التي تكثر فيها حفلات الخطوبة، فضلا عن سعر جرام الذهب عياري 21 و24، والجنية الذهب الذي يقبل الكثير على شرائه باعتباره واحدا من أفضل المشغولات الذهبية التي يفضل الاستثمار في الذهب من خلالها.

ووفق محلات الصاغة، يستعرض موقع بوابة «الوطن»، ضمن الخدمات الإخبارية المقدمة للقراء على مدار اليوم، أسعار الذهب في محلات الصاغة، ومنها سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، وباقي الأعيرة، والجنيه الذهب، فضلا عن أسعارها في أسواق المال والبورصات العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، للبيع 973 جنيها، وللشراء 990 جنيهًا في المحلات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم، 1135 جنيهًا للبيع، و1155 جنيهًا للشراء، في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وعن الذهب البندقي فسجل عيار 24 اليوم الأربعاء، 1297 جنيها للبيع، وللشراء 1320 جنيهًا، في محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، إلى 8080 جنيهًا للبيع و9240 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

واختلفت قيمة أسعار كل الأعيرة الجرامية اليوم في الأسواق العالمية خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 4 مايو، وجاءت كالتالي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 831.92 جنيه، ما يعادل بالقيمة الدولارية 45.10 دولار.

- وسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 970.58 جنيه، بما يعادل 52.51 دولار.

- وسعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7.765 جنيه، بما يعادل 420.10 دولار.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1.109 جنيه، بما يعادل 60.01 دولار.