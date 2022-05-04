الذهب يواصل التراجع اليوم وسط ترقب لإعلان أسعار الفائدة الجديدة

استقر الذهب بالقرب من 1865 دولارًا للأوقية اليوم الأربعاء، محومًا بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين ونصف تحت الضغط قبل قرار السياسة النقدية الرئيسي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وأن يعلن عن خطط لخفض ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار عندما يختتم اجتماعه الذي استمر يومين في وقت لاحق اليوم.

أسعار الفائدة الجديدة اليوم

في حين تم تسعير زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى حد كبير من قبل الأسواق، سيراقب المستثمرون تحيزًا أكثر تشددًا من البنك المركزي الأمريكي، فيما أبقت الرهانات على تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي القوي على الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في 20 عامًا والعائد القياسي لعشر سنوات في الولايات المتحدة بالقرب من المستوى النفسي المهم عند 3%، مما وضع ضغطًا هبوطيًا على أسعار السبائك الذهبية، بحسب مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس.

توقعات بارتفاع طفيف في أسعار الذهب

سبق أن وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020 لكن من المتوقع تداول الذهب عند 1916.48 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس بالنظر إلى المستقبل، وسط مؤشرات على أنه سيتم تداوله عند 1979.23 دولار أمريكي للأوقية في خلال 12 شهرًا.

الذهب عيار 21 بسعر 1155 جنيها

محليا، سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء بمحلات الصاغة، سعر 1320 جنيها للجرام عيار 24، وسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1155 جنيها، بينما بيع الجرام عيار 18 بسعر 990 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) 9240 جنيها.