دار سك العملة الأمريكية: الطلب على الذهب تراجع بنسبة 43% في أبريل

في أحدث أرقام لمبيعاتها، قالت دار سك العملة الأمريكية، إنها باعت 88000 أوقية من الذهب في أبريل، بفئات مختلفة من عملات سبائك الذهب الأمريكية، بانخفاض في المبيعات بأكثر من 43% عن شهر مارس.

%128.5 زيادة في مبيعات الذهب

وأضافت دار سك العملة الأمريكية، في بيان، أنه رغم تراجع المبيعات في أبريل، إلا أنها تأتي مرتفعة بنسبة 128.5% مقارنة بالعام الماضي 2021، مؤكدةً أيضاً انخفاض الطلب على الفضة بشكل حاد، حيث باعت 850 ألف أوقية من العملات الفضية الأمريكية، وقد انخفض الطلب على العملات الفضية بنسبة 23% من مارس.

تراجع مبيعات السبائك في أبريل

وفقًا لبعض المحللين، عانت مبيعات السبائك الشهر الماضي حيث رد المستثمرون على السياسة النقدية العدوانية التي شددت التوقعات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الذهب ملاذ آمن

وقال الرئيس العالمي للأبحاث في مجلس الذهب العالمي، خوان كارلوس أرتيجاس، في التقرير الأخير، إن الطلب على سبائك الذهب من المتوقع أن يظل سليمًا حيث يبحث المستثمرون عن أصول الملاذ الآمن.

وأضاف قائلاً: «مخاوف التضخم تأتي على رأس أولويات العديد من المستثمرين، لذلك نتوقع أن يظل الطلب على السبائك مدعومًا جيدًا حتى عام 2022».

أسعار الفائدة اليوم

وسيصدر أحدث قرار بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، وسط توقعات برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، كما تشهد الأسواق رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو.

وجاء الانخفاض الحاد في الطلب على الذهب على أساس شهري بعد أن شهد سك العملة الأمريكية أفضل أداء له في مارس منذ 1999، وبلغ إجمالي الطلب في الربع الأول من عام 2022 426.500 أوقية من الذهب.