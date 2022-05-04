عمرو دياب يعزف على البيانو قبل انطلاق حفله بالكويت «صور»

يستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في الكويت الليلة ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، وظهر الهضبة وهو في طريقه إلى حفله الغنائي وهو يعزف على البيانو.

ونشر عمرو دياب صورة له وهو يعزف على البيانو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها: «وأنا في طريقي إلى الكويت»، ليتفاعل الجمهور مع ظهوره بشكل كبير، إذ علق أحد المتابعين: «هنيالها الكويت»، بينما علقت متابعة أخرى: «يسعدلي شيخ الشباب».

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الإمارات

يذكر أن الفنان عمرو دياب تألق أمس في حفله الغنائي بالإمارات في ثاني أيام العيد، وسط حضور جماهيري كبير، وقدم خلال الحفل أغنيته الجديدة التي جاءت بعنوان «هتدلع» لأول مرة بعد طرحها الأيام الماضية، كما قدم باقة من أغانيه المتنوعة وأشهرها: «رايقة، أنت الحظ، سهران، اتقل، يا أنا يا لأ، والدنيا بترقص».

أغنية هتدلع لعمرو دياب

وتشهد أغنية «هتدلع» التعاون الأول بينه وبين منصة أنغامي التي أعلن منذ فترة أنه تعاقد معها بشكل رسمي لطرح أغانيه، وهي من كلمات محمد القاياتي، وتوزيع أحمد إبراهيم وألحان محمد يحيى، ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.