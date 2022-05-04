«لو المرتب خلص في العيد» اعرف إزاي تقبض مقدما عشان تكمل الشهر

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، يعاني الكثير من المواطنين من انتهاء المرتب الخاص بهم بسبب صرفه في شراء ما يحتاج إليه المنزل في العيد، وإعطاء أبنائهم العيدية أيضا، ما يجعلهم يلجأون إلى طرق عديدة للحصول على أموال تساعدهم على استكمال الشهر.

ويلجأ العديد من المواطنين إلى البنوك التي تقوم بصرف الراتب مقدما، حتى يحصلون عليه لاستكمال الشهر، وهناك العديد من البنوك الذين يحرصون على توفير تلك الخدمة للمواطنين لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة، ومن أبرز تلك البنوك هو بنك مصر، لذلك توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير تفاصيل الحصول على الراتب مقدما من بنك مصر، كالتالي:

تفاصيل سحب الراتب مقدما من بنك مصر

- يتيح بنك مصر للمواطنين أو العملاء فرصة الحصول على الراتب مقدما بنسبة تصل إلى 65% من قيمة المرتب، ولكن بحد أقصى مبلغ 20 ألف جنيها.

- ويتيح البنك للمواطنين الراغبين في سحب الراتب مقدما من البنك الفرصة لتسديد قيمة المرتب الذي تم سحبه مبكرا بمدة سداد تصل إلى عامين.

- يمنح البنك للراغبين في سحب المرتب مقدما فرصة الحصول على الخدمة بأقل مصاريف إدارية.

- ويتيح بنك مصر للمواطنين أو العملاء فرصة الحصول على مبلغ التسهيل ذلك أكثر من مره في الشهر نفسه.

المستندات المطلوبة

- يذهب العميل إلى فرع البنك الذي يرغب في تقديم الطلب به، ويقوم بتقديم النموذج الخاص بطلب الحصول على التسهيل.

- يجب أن يقدم العميل صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- تقديم إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر للمرافق التالية «كهرباء، غاز، مياه، تليفون».

- ومن الضروري أن يتم تقديم كشف حساب لبطاقة المرتبات الخاصة بالراغب في الحصول على الراتب مقدما.