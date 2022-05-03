قرض السيارة من بنك مصر.. تمويلات تصل إلى 100% والسداد على 10 سنوات

تهتم البنوك العاملة في مصر بتقديم القروض الشخصية لعملائها الأفراد، وتتنوع بين العديد من العروض بتسهيلات ائتمانية مختلفة، وأحد تلك البنوك التي تهتم بتنويع محفظة التجزئة هو بنك مصر، ثاني أكبر البنوك في السوق المحلية من حيث الأصول.

ويقدم بنك مصر قروض التمويل العقاري، وقرض الاسكوتر، وقروض السلع المعمرة، وقروض الرحلات السياحية من بينها الحج والعمرة، وقروض التعليم، وكذلك محطات الطاقة الشمسية للمنازل، بالإضافة إلى قروض السيارة وسنستعرض أهم المزايا والشروط للحصول على قرض السيارة من بنك مصر في التقرير التالي.

6 فئات يمكنها الحصول على قرض السيارة من بنك مصر

يمنح بنك مصر قرض السيارة إلى 6 شرائح أو فئات تتفاوت في الدخول من خلال برنامج قرض سيارة بموجب الدخل الافتراضي لكل من:

-الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري.

-الموظفين بموجب إثبات الدخل.

-الموظفين بدون إثبات الدخل.

-أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بأثبات الدخل.

-أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بدون اثبات الدخل.

-أصحاب الأوعية الادخارية من شهادات أو ودائع أو حسابات توفير أو حتى حسابات جارية، سواء للمصريين أو الأجانب.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك مصر

كما يضع بنك مصر بعض الشروط العامة الواجب توافرها في العميل المتقدم للحصول على قرض السيارة قبل اعتماد طلبه والموافقة على منحه التمويل مثل ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما.

وتابع البنك موضحا عبر موقعه الرسمي، أنَّه بجانب استيفاء الشروط، لابد أن يقدم العميل بعض المستندات الأساسية المطلوبة مثل صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل، مثل فاتورة الغاز، أو الكهرباء، أو المياه، أو التليفون، وعرض أسعار معتمد من المعرض.

ووفقا للبنك، هناك بعض المستندات الأخرى الواجب تقديمها من قبل العميل، والتي تختلف من فئة لأخرى بحسب شريحة الدخل، فبالنسبة للموظفين عليهم التقدم بالمستندات الآتية: «شهادة مفردات مرتب، وتعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري».

أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، فأوضح بنك مصر أنَّ الأوراق والمستندات المطلوبة كالآتي: «صورة البطاقة الضريبية، وصورة ترخيص/ تصريح مزاولة المهنة، للمهن الحرة، وصورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، وكشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر».

7 مزايا لقرض السيارة من بنك مصر.. تعرف عليها

كما تتعدد مزايا الحصول على قرض سيارة من بنك مصر، وفي التقرير التالي رصدنا أبرز 7 مميزات للحصول على القرض، وهي:

1. سعر فائدة، أو العائد، تنافسي.

2. بدون حد أقصى للقرض، بشروط محددة.

3. نسبة التمويل تصل إلى 100%.

4. مدة تمويل تصل إلى 120 شهر.

5. حصول العميل على وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

6. إمكانية إصدار ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة.

7. يتوفر الحصول على القرض بدون تأمين وحظر بيع على السيارة، وذلك بشروط محددة.