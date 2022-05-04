حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 4-5-2022 عاطفيا ومهنيا

شخصيته القوية والقيادية تجعل من مولود برج الأسد شخصية ناجحة في حياته العملية، إذ يصل بسهولة إلى المناصب القيادية في وقت زمن قصير، ويساعده في ذلك ميله إلى حب السيطرة على الآخرين المحيطين به، الأمر الذي يجعل منه قائدا دائما، وبالرغم من ذلك، إلا أنه لا يستطيع أن يعيش دون حب، ويبحث دائما عنه ولا يحب أن يظل فترات طويلة دون الدخول في علاقة عاطفية.

يتحمل مولود برج الأسد المسؤولية بشكل كبير، وعندما تسند إليه أيا من المهام المختلفة، لا يهدأ على الإطلاق حتى ينجز تلك المهام، ويبحث مولود هذا البرج بشكل دائم عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يجعل اليوم مثاليا لتحقق تطورا ومكاسبا.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو اكتشاف العالم والاحتفال مع الأحباب والأصدقاء.

برج الأسد والحب

رغم شخصيته القوية والقيادية تلك، إلا أن مولود برج الأسد لديه قلب حنون وعطوف على شريك حياته بنسبة كبيرة، فهو لا يستطيع أن يعيش دون حب، ويبحث عنه بشكل دائم، ولكن شخصيته المسيطرة قد تخلق الكثير من المشكلات مع الطرف الآخر.