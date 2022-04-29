فاروق جعفر يحكي موقفا محرجا مع الشعراوي: «إداني كلمتين في عضمي»

حكى فاروق جعفر لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، ذكريات طفولته في شهر رمضان، موضحًا: «كنت أذهب إلى المدرسة، وألعب بالكرة الشراب في الشارع، حتى سماع الأذان بصوت الشيخ محمد رفعت».

وأضاف جعفر في حواره مع الإعلامي مدحت شلبي، مقدم برنامج «يا نهار أبيض»، عبر إثير راديو 9090: «مكنش ينفع نطلع من الشارع على الأكل، أمي كانت بتخليني استحمى قبل الأكل»، لافتًا إلى أنه لم يلتزم بأي طقوس في الشهر الكريم، لكن الحال تبدل إلى الأفضل.

وتابع لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق: «في رمضان أصبحت أكثر اهتماما بأسرتي، أبي وأمي وإخوتي وأبناء المنطقة التي أقطن فيها، وأحرص على توزيع الكراتين في موائد الرحمن بالمنطقة".

وحكى موقفًا، وبخه فيه الشيخ محمد متولي الشعراوي عندما كان وزيرًا للأوقاف، موضحًا: «كنا نلعب في السنغال، وطلبت من لاعبي المنتخب أن يفطروا، فأخذت موقفًا ضد من رفضوا الإفطار لأننا كنا على سفر، وتعادلنا بهدفين في داكارا، ولما عدت إلى مصر، الشيخ الشعراوي بعت جابني، وقالي كلمتين في عضمي، وقالي انتَ مين! متعملش كده تاني، والدرس ده في دماغي حتى الآن ومش ممكن أعملها تاني».

عادات رمضان عند فاروق جعفر

وأشار إلى أنه يلتقي أخوته وأصحابه في رمضان، كما تطرق إلى عاداته الغذائية في الشهر الكريم، قائلًا: «أنا مش أكيل جامد، أهم حاجة إنى أشرب شوربة، وأول يوم بناكل بط، ومش باكل في رمضان كتير».

ولفت إلى أنه يتناول حلويات رمضان مثل القطايف والكنافة وغيرها، موضحًا أن رمضان في هذه الفترة اختلف عن رمضان الذي كان يقضيه في صغره: «دلوقتي العزومات بقت كتير لأني شخصية عامة، وكل يوم بتعزم في حتة، وكل عصر وله رمضان خاص به، وأحمد الله على أن رمضان كله خير وسعادة».

بداية لعب الكرة الشراب

وأوضح أنه يلعب الكرة الشراب في الشارع منذ الحادية عشرة من عمره: «كنا نلعب في دورات رمضانية على 3 مراحل سنية، لعبت في الابتدائية والإعدادية، ولم ألعب في الثانوية لأنني بدأت احتراف كرة القدم».

وواصل: «لما كنت في ابتدائي، كنت أبكي لو خسرت البطولة، وزادت وتيرة هذا الأمر في فترة الإعدادية».