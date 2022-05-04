وزير التنمية المحلية: الخطة التدريبية لمركز سقارة تتضمن 126 دورة لـ5500 متدربا 

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية، بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان في المحليات، تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية لبناء الإنسان المصري والتحول الرقمي والإصلاح الإداري، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات، وتقوم على تنفيذه على أفضل وجه مع باقي الشركاء، تنفيذا لإستراتيجية مصر 2030، وبما يعمل على دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة وإستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي لتطوير الإدارة المحلية.

وأوضح اللواء شعراوي أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مركز تدريب سقارة، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وتذليل كل العقبات إمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية، ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات، مشيرا إلى مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة يتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمي المهني بكل الإمكانيات اللازمة للتحول إلى أكاديمية من مبان سكنية للإقامة والإعاشة وقاعات تدريبيه وتعليمية ومعامل للحاسب واللغات الأجنبية ومباني لمزاولة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وغيرها من إمكانيات.

وكشف اللواء محمود شعراوي، أن الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي تتضمن 126 دورة تدريبية، يستفيد منها 5500 متدرب على مدار 159 أسبوع تدريبي، بإجمالي 788 يوما تدريبيا، موضحا أنه تم تنفيذ 106 دورات تدريبية حتى الآن، استفاد منها 4955 متدربا، و يتبقى 20 دورة تدريبية حتى نهاية الخطة التدريبية، يستفيد منها 545 متدربا.

تعديلات على الخطة

وأشار اللواء شعراوي إلى أنه تم إجراء عدة تعديلات على الخطة، تضمنت إضافة 8 دورات جديدة موجهة للعاملين والقيادات في برنامج «حياة كريمة» في شهر يونيو 2022 يستفيد منها 650 متدربا، كما تضمنت 6 دورات مستحدثة لخريجي دورات «قادة المستقبل» لصقل مهاراتهم في منهجيات الإدارة والقيادة الفعالة بالتعاون مع المركز الإقليمي للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل لـ150 متدربا، وهي دورات: أنماط التفكير والمهارات النفس لمجتمع أكثر تطورا، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، والتخطيط الاستراتيجي، والحوكمة من أجل التنمية المستدامة، وإعداد السيناريوهات وإستشراف المستقبل، والمرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة، كما تم تنظيم ورشة عمل لوحدات التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا ورشة عمل لخريجي آخر 3 سنوات من دورات اعداد المدربين TOT لتنقيح 40 حقيبه مشروع تخرج لادراج المتميز منها في خطه المركز للعام الجديد 2022/2023.

دورات تدريبية جديدة

ولفت اللواء شعراوي أنه تم أيضاً إضافة دورات تدريبية، للتوافق مع المستجدات الحادثة على القوانين المتعلقة بالعمل في المحليات من أبرزها: قوانين المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والإعلانات رقم 208 لسنة 2020، وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة رقم 92 لسنة 2018، وقانون المحال العامة الجديد وقانون انتظار السيارات رقم 150 لسنة 2020، كما تم تنفيذ ورش عمل تعريفية لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وورش عمل متخصصة لمديري مكاتب مشروعك بالمحافظات.

تنظيم 10 دورات وورش عمل موجهة لبرنامج حياه كريمة

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم أيضاً تنظيم 10 دورات وورش عمل موجهة لبرنامج حياه كريمة، بالتعاون مع برنامج تنمية صعيد مصر واتحاد البلديات الهولندي VNG لـ750 متدربا، ودورة التأهيل لفرق المتابعة والتفتيش على المحليات، لتنميه قدرات العاملين في وضع المؤشرات وصياغه وعرض التقارير، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills، ودورة إعداد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، ودورة التأهيل للتقدم لمسابقات الترقي لوظائف القيادات لدرجة مدير عام ورئيس إدارة مركزية، ودورة تأهيل قيادات الإدارة المحلية نتيجه إعلان الوزارة رقم 2 لسنة 2020، واستثمار العائد من التدريب بالمحافظات وإعداد مدير تدريب محترف، وتحسين خدمات المراكز التكنولوجية وهندسة العمليات ومؤشرات الأداء، وريادة الأعمال وإعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن محاور الخطة التدريبية الحالية تضمنت عدد من الموضوعات من بينها الإصلاح الإداري والمراكز التكنولوجية، ومراكز خدمة المواطنين، واللغة الإنجليزية، وقيادات المحليات والوظائف الإشرافية، والتحول الرقمي والحاسب الآلي وتطبيقاته، وإعداد المدربين TOT والإعلام والتواصل المجتمعي وإعداد قادة المستقبل وإدارة المشروعات، والإدارة المالية وتنمية الموارد البشرية، ونظم المعلومات الجغرافية GIS وحصر وإدارة أملاك الدولة، وقوانين الإعلانات والمحال العامة والخطة الإستراتيجية للسكان، ووحدات الحماية المجتمعية المستحدثة في الوزارة والمحافظات مثل تكافؤ الفرص وحماية الطفل والقيادات النسائية التنفيذية والرائدات وحقوق الإنسان والتعاون الدولي، إضافة إلى وحدات السياسات السكانية.

ووجه اللواء محمود شعراوي بالاستمرار في زيادة مساحة التدريب التفاعلي، وتنفيذ دورات متقدمة لخريجي دورات إعداد قادة المستقبل، وتطوير قاعات التدريب وأدوات العرض والتدريب التفاعلي الذكي، والتطوير الشامل لمعامل الحاسب الآلي ومعمل اللغات، مع الاستمرار في تنفيذ مسابقة معرفية أسبوعية لكل الدورات في مجال الإدراك والوعي، بما تقوم به الدولة والوزارة من مشروعات قومية وخطط وإستراتيجيات وتوجهات «مصر أين وإلى أين؟».

كما وجه وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بأهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة وضرورة متابعة أداؤهم بعد التدريب في جهات عملهم وقياس مدى التطور والعائد من التدريب بشكل دوري على المتدربين وجهة عملهم وانعكاس التدريب على تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.

الخطة التدريبية الحالية جاءت ملبية لمعظم الاحتياجات

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الخطة التدريبية الحالية جاءت ملبية لمعظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات، مؤكداً أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكل المحافظات و تنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الادارية والإدارات والقطاعات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الادارى بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة بما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الادارى بالمحافظات .

وأضاف " شعراوى " أنه تم مراعاة الإجراءات الاحترازية فى جميع الدورات التدريبية المنفذة للحد من فيروس كورونا ، للحفاظ على المتدريبن والمدربين ، موضحاً أنه يتم تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة وأماكن التجمع بمركز سقارة وتوفير أجهزة الكشف الطبى واستخدام الكمامات الواقية .