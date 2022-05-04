عاجل.. البنك الفيدرالي الأمريكي يعلن رفع سعر الفائدة

قرر البنك الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، حسبما أفادت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم

وكان خبراء قد توقعوا بالفعل أن البنك الفيدرالي الأمريكي، سيرفع سعر الفائدة الرئيسي، بمقدار نصف نقطة مئوية لمكافحة التضخم المتزايد، إذ يشعر عدد متزايد من الاقتصاديين بالقلق الآن، من أن البلاد قد تتجه نحو ركود.

رفع سعر الفائدة في أمريكا للمرة الثانية في أقل من شهرين

وفي منتصف مارس الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سعر الفائدة القياسي، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 0.25 في المائة و0.5 في المائة من الصفر تقريبا، وسط استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وكان هذا أول رفع لسعر الفائدة منذ عام 2018.