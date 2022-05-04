العالم يترقب رفع سعر الفائدة الأمريكية اليوم: قد تصل إلى 0.50%

سعر الفائدة الأمريكية اليوم أصبح محط أنظار الاقتصاديات الدولية والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، ترقباً لقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي سيجري إعلانه مساء اليوم، بعد اجتماعات البنك المتواصلة لمدة 48 ساعة، لبحث موقف أسعار الفائدة على العملة الأمريكية.

ويأتي سعر الفائدة الأمريكية اليوم، على جدول أعمال اجتماع الفيدرالي الأمريكي، لبحث موقف أسعار الفائدة، في محاولة من البنك لإنقاذ أكبر اقتصاد على مستوى العالم من الركود، وتحقيق أقل الخسائر الممكنة بتعطيل وتيرة ارتفاع الأسعار وضبط الطلب مقابل العرض في الأسواق الأمريكية.

توقعات برفع «الفيدرالي» سعر الفائدة الأمريكية اليوم

وتوقع تقرير صادر عن بنك دويتشه، الأسبوع الماضي، غرق الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود كبيرة قبل نهاية العام المقبل 2023، في حالة رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 5% و6%.

وتوقع البنك أن ترتفع سعر الفائدة الأمريكية اليوم، بمقدار 0.25% أو 0.50%، مشيراً إلى أن الفيدرالي الأمريكي ليس لديه سوى خيارين لإبطاء وتيرة الأسعار المرتفعة، إما رفع سعر الفائدة بتلك النسبة أو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ويواصل البنك الفيدرالي الأمريكي محاولاته للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة عبر اتباع سياسة التشديد النقدي للسيطرة على التضخم الذي سجل نحو 6.6%.

البنك المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة منذ 2018 لأول مرة

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 0.25 % لتصبح نحو 0.50% للمرة الأولى منذ عام 2018، في محاولة للسيطرة على التضخم المرتفع إلى مستويات قياسية لم تحدث منذ أكثر من 40 عام، وتوقع آنذاك أن تدور معدلات أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي في نطاق يتراوح بين 1.75% و25% حتى نهاية العام الحالي 2022، وهو ما يشير إلى اتجاه البنك لزيادة أسعار الفائدة.