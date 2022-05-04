طفلة حدائق الأهرام أمام النيابة: «خربشت المدرس بعد ملامسة يدي»

نشرت نادية رياض والدة الطفلة «سلمي علي» المتحرش بها من قبل مدرس خصوصي بمنطقة حدائق الأهرام، قبل أيام، بثًا مباشرًا على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تستنجد فيه بأجهزة الدولة وتطالب بضرورة القبض على المدرس «خالد محمد»، لمحاولته التحرش بطفلتها، ورصدت وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام الفيديو، وجرى القبض عليه واستدعاء والدة الطفلة المجني عليها والطفلة سلمي، والتي شرعت النيابة العامة في سؤالها عن اسمها وسنها، فأجابت: «اسمي سلمى علي، وعندي 15 سنة».

تحرش في أثناء «درس علوم»

وأضافت الطفلة «سلمى» أمام النيابة العامة في أثناء سؤالها والتحقيق معها، أنها كانت تجلس على كرسي السفرة أثناء تلقيها درس مادة العلوم، وكان المتهم «خالد» على يسارها، وفوجئت به يضع يديه على يديها، موضحة: «خربشته لما عمل كده»، مشيرة إلى أنه بعد ذلك وضع يديه على قدمها، مؤكدة: «حط أيده على رجلي الشمال، وبعدين مسكت كوباية المياه ودلقتها في وشه، ودخلت لماما قولتلها اطلعي شوفي اللي برة، وحكيتلها اللي حصل».

وتابعت الطفلة، أن والدتها تصرفت تجاه الموقف بفتح «بث مباشر»، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسردت ما حدث من قبل المتهم تجاه ابنتها، لافتة إلى أن يديه لم تستطيل إلى مناطق عفتها، وفقط وضع يديه على يديها التي كانت قريبة من صدرها، وبعدها على رجلها.

القبض على المتهم بعد ساعتين ن الواقعة

وأشارت إلى أنه هذا الموضوع حدث يوم 28 أبريل من العام الجاري، في حوالي الساعة الحادية عشر مساء وبعد ساعتين حضرت قوة أمنية وألقت القبض على المتهم وبعدها هاتفنا والدي الذي حضر لديوان القسم وحررنا محضر صلح بين الطرفين.