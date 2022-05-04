من التصالح إلى الحبس.. تطورات قضية تحرش مدرس حدائق الأهرام بطالبة

فيديو «بث مباشر» على منصة «فيسبوك» تحدثت خلاله سيدة عمرها 47 سنة عن تحرش مدرس مادة العلوم «ساينس» بابنتها خلال حصة الدرس الخصوصي داخل شقتها في حدائق الأهرام، وأنها فوجئت بابنتها تصرخ وتخبرها بأن المدرس لامس مواضع عفتها، وحضر على صرخات الأم واستغاثتها عدد من الجيران وحارس العقار وتبادلوا السباب والشتائم مع المدرس.

مشاجرة ثم تصالح

دقائق قليلة مرت على الواقعة وانتهى فيديو أذاعته والدة الطالبة على حسابها بمنصة «فيسبوك»، وقالت إنها اتصلت بشرطة النجدة للحضور للقبض على المدرس المتحرش بابنتها، وطالبت متابعيها بالحذر من المدرسين الخصوصيين، لكن عندما ذهب والد الطفلة بصحبة ابنته بعد أن اقتادت الشرطة المدرس إلى قسم شرطة الهرم تم التصالح بين الجانبين بعد أن تحرر محضر مشاجرة فقط ولم تتحدث أسرة الطالبة عن التحرش.

وحدة الرصد في مكتب النائب العام

وحدة الرصد والبيان في مكتب النائب العام في مكتب النائب العام رصدت فيديو والدة الطالبة فتم استدعاؤها وسماع أقولها في واقعة التحرش في محضر جديد، وقالت فيه إنها تعرفت على المدرس من على فيسبوك وطلبت منه أن يعطي ابنتها درسًا خصوصيًا فوافق نظير 150 جنيها في الحصة، وخلال الحصة الثانية فوجئت بابنتها تصرخ وتخبرها بأن المدرس تحرش بها ووضع يده على مواضع عفتها وقت أن كانت تعد له الشاي والكيك.

القبض على المدرس المتحرش بطالبة حدائق الأهرام

واستنادًا إلى أقوال والدة طالبة حدائق الأهرام تم استدعاء المدرس «خ» لسماع أقواله في المحضر الجديد الخاص بالتحرش بالطالبة «سلمى»، 15 سنة، خلال حصة درس خصوصي لكن المدرس أنكر التهمة، وقال إنه فوجئ بوالدة الطالبة وقت وجوده في حصة الدرس الثانية بغلق باب الغرفة، وبث فيديو زعمت خلاله أنه تحرش بابنتها.

حبس المدرس

وقررت النيابة العامة حبس المدرس على ذمة التحقيقات في تلك التهمة، وهي التحرش بطالبة، وهتك عرضها عن طريق ملامسة مواضع عفتها، وجددت جهات التحقيق حبسه.